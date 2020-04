El periodista Pedro Torres, que cubre las actividades del Ciclón para la 970 AM, reveló que crece la deuda de los directivos con el plantel.

“En Cerro Porteño existía un acuerdo de pago para el 27 de marzo, correspondía al salario de enero, no se cumplió. Los jugadores no recibieron respuestas de la Comisión Directiva al respecto”, tuiteó.

El comunicador va más allá y afirma que “en lo que va del 2020, hay quienes aún no han cobrado nada”.

La precoz eliminación de la Libertadores 2020 privó a Cerro de unos 3.2 millones de dólares (participación en fase de grupos y recaudación). A su vez, tampoco le alcanzó para ingresar a la Sudamericana, lo que le perjudica al no tener un respaldo directo de la Conmebol.

Juan José Zapag, el vicepresidente financiero, reconoció que “la situación está difícil” y que el club extrema sus recursos para cumplir con sus obligaciones administrativas.

La pandemia del COVID-19 paró el fútbol local. Sin gente en las gradas, Cerro Porteño, los demás clubes y hasta la Asociación Paraguaya de Fútbol seguirán perdiendo dinero.

