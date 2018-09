Con los goles de Lisandro López y Augusto Solari, la 'Academia' consiguió un revitalizador triunfo ante el hasta entonces líder que le valió una ovación de su público.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet llegaba a este compromiso tras quedar eliminado de la Copa Libertadores en los octavos de final, tras caer categóricamente el miércoles ante River Plate.

Para el Rosario Central de Edgardo Bauza y Néstor Ortigoza esta derrota en el Cilindro de Avellaneda significó la primera derrota del campeonato y quedar en la segunda ubicación con nueve unidades, una menos que Racing.

En la tercera colocación quedaron Boca, Banfield y Godoy Cruz con siete puntos luego de sus respectivas presentaciones por la cuarta jornada del certamen argentino.

En otro resultado destacado de esta jornada, San Lorenzo y River Plate igualaron 1-1 con goles de Nicolás Blandi y del colombiano Juan Fernando Quintero, respectivamente.

Otro equipo que tampoco logra ganar en la Superliga argentina es Independiente, que rescató un punto al empatar como visitante por 2-2 ante Estudiantes.

El clásico santafesino, entre Colón y Unión tuvo muchas emociones y tensiones pero dejó el marcador en blanco y el reparto de puntos entre vecinos.

Los restantes partidos registrados por esta cuarta fecha marcaron el triunfo de Argentinos por 2-0 ante Lanús y la victoria de Huracán por 1-2 ante San Martín de San Juan, mientras que Defensa y Justicia empató 1-1 con Belgrano y Tigre se impuso a domicilio por 0-2 ante Aldosivi.

Hoy se completa el programa de partidos con Newell's Old Boys vs. Atlético Tucumán y San Martín de Tucumán vs. Gimnasia.