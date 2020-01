La información fue confirmada por el propio Ramón Díaz.

En este sentido, el estratega argentino reconoció que el lateral derecho “está en carpeta” por “sus características, su forma de jugar”.

Bocanegra, de 32 años, ostenta una Libertadores y una Recopa en su foja. Actualmente juega en el Alianza Lima peruano y su llegada a Tuyucuá estaría cerca de cerrarse.

"No queremos fallar en nada, no queremos abundancia y después no los podamos utilizar. No sería lo correcto. Tenemos un plantel corto y tenemos que reforzarlo, somos muy puntuales a la hora de elegir”, afirmó el ‘Pelado’ hoy en charla con Futgol.

Díaz ya adelantó la llegada del atacante uruguayo Nicolás Milesi (27), a quien dirigió en el fútbol árabe.

Fuertes rumores indican que Libertad ofertó por el artillero colombiano Cristian Andrés Dájome (26). El jugador viene de ganar la Copa Sudamericana con el Independiente del Valle ecuatoriano y, antes, ya había levantado la Libertadores con el Atlético Nacional en 2016.

"Hay algunas negociaciones que espero se puedan dar, tenemos hasta marzo, tenemos muchos jóvenes”, zanjó Díaz.