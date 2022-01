Los principales dirigentes del club gumarelo se dieron cita hoy en Tuyucuá.

En este sentido, el presidente Rubén Di Tore, el titular honorario Horacio Cartes y el director general de la empresa Tigo, Carlos Blanco, protagonizaron la ceremonia de presentación.

“El club Libertad está lleno de grandes proyectos. Hoy damos la bienvenida a la empresa Tigo, una empresa que no es ajena a nosotros. Una unión que antes ya se retribuyó con tres títulos”, afirmó Di Tore.

Los dirigentes y el empresario firmaron el acuerdo de patrocinio y, seguidamente, revelaron la nueva denominación. “Tigo La Huerta”, así se conocerá desde la fecha al estadio de Tuyucuá.

El acuerdo entre Libertad y Tigo es por las próximas dos temporadas.

“Queremos más copas, y estamos contentos de llevar a Tigo en el pecho y en el corazón. No nos deja contentos no ser campeones, no ser campeón en Libertad es un fracaso. Por lo que voy percibiendo, vamos a tener un campeonato que va elevar su ritmo competitivo”, afirmó Horacio Cartes.

LA ‘ARMADURA’

También, Tigo, como patrocinador principal, llevará su estampa en el centro de las nuevas camisetas (titular y alternativas), las que se comenzarán a utilizar en este 2022.

La indumentaria titular no se aleja del toque ya tradicional, valiéndose de un moderno corte y con los colores propios, nada revolucionario. Las alternativas no varían, solo en su diseño.

Foto: Jorge Jara.