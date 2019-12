El delantero paraguayo Raúl Bobadilla no tiene mucha participación en Argentinos Juniors y expresó su interés de cambiar de equipo. El jugador habló de los rumores que lo ligan a Olimpia.

El exseleccionado nacional afirmó que está decidido a dejar el actual puntero de la Superliga Argentina ya que no está en las prioridades del técnico.

“Me gustaría cambiar de aire. Me gustaría volver a jugar en Paraguay, me encantaría volver a jugar también en la Albirroja”, señaló el artillero en Universo 970.

Sobre los rumores que apuntan hacia un presunto interés de Olimpia, Bobadilla sostuvo que “por ahora no hay nada” y que espera una propuesta concreta para encaminar su futuro.

“En Cerro y Olimpia estuve muy cerca de jugar hasta el año pasado, y no se dio quizás por cuestiones económicas, capaz que no me decidía todavía a volver. Con Olimpia fueron ya dos veces, capaz la tercera sea la vencida”, dijo.