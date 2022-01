El defensor compatriota celebró hoy su fichaje por el América Mineiro de Belo Horizonte, equipo que participará este año por primera vez en la Copa Libertadores de América.

En este sentido, Cáceres manifestó en charla con Versus radio sentirse contento con su salida del Cruzeiro, a quien acompañó las últimas dos temporadas en la Serie B y no pudo alcanzar el anhelado ascenso.

Seguidamente, el futbolista comentó que impulsa un proceso judicial en contra de Cerro Porteño y también estudia embarcarse en la misma situación, pero con el Cruzeiro.

"Lo que me debe Cerro está en lo judicial, eso está en mano de mi abogado, se me debe parte de salarios atrasados, se redujo el monto e igual no cumplieron conmigo, eso está todo firmado. El Cruzeiro también tiene una deuda grande conmigo, todo está en manos de mi abogado”, explicó.

El ex Olimpia, Sportivo Carapeguá y Sol de América se dispone a pasar página y competir por el puesto en filas de un América Mineiro que promete dar pelea en Brasil y a nivel continental.