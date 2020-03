El presidente de Cerro Porteño participó del sorteo de la Copa Paraguay y en la ceremonia, el mismo minimizó el momento crítico del equipo. No obstante hace una autocrítica.

Sin embargo, como presidente asegura que “me toca transmitir seguridad y tranquilidad a los hinchas” ante la falta de resultados.

Admite que “este no es un buen momento pero tenemos que salir de esto todos juntos” y que al campeonato aún le falta mucho por recorrer.

“Estamos recién en la primera rueda. Creo que Cerro Porteño va a empezar a levantar desde este fin de semana”, consideró.

Pero no hace la vista gorda y asegura que “preocupa que el plantel no levante el nivel y que no logre hace mucho tiempo remontar un 1-0 ó 2-0 como solía hacer”.

“Las lesiones también son motivos para un mayor trabajo y cuidado. No teníamos más tantos lesionados, creo que falta coordinación y trabajo”, indicó.

Insistió en que “en frente hay rivales con niveles importantes y ante Cerro todos se potencian siempre”, y que el fastidio de los adherentes del plantel es entendible.

“Tenemos que ser pacientes y llevar con alegría este momento difícil”, añadió y no cuestionó la manifestación de los hinchas con la serie de banderas con inscripciones opositoras.

“Es parte de la angustia (banderas con la inscripción ‘BaZta’). Pero tenemos mandato hasta el 2021 y defenderemos a la institución porque amamos a Cerro. Todos estamos por Cerro “, mencionó.