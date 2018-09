Raúl, hermano de Juan José, aceptó la responsabilidad y será el caballo de batalla del oficialismo azulgrana.

En este sentido, Raúl ya había manifestado su total predisposición en caso de darse el consenso entre sus pares, que finalmente se cristalizó anoche tras una reunión con la plana mayor.

Zapag enfrentará en las elecciones al candidato opositor, el empresario Lucio Maldonado, que aglutina bajo su ala a un importante número de socios.

"Estamos confiados que el consenso será nuestro norte, al cerrista no le gusta que hayan peleas. En estos nueve años no hubo problemas en las transiciones ni fugas de dirigentes", dijo el referido dirigente hoy en Futgol 970 AM.

¿UN TERCER CANDIDATO?

Fuertes rumores indican que Raúl Zapag y Lucio Maldonado no estarían solos en la puja. En las próximas horas se oficializaría otra lista, la tercera.

Para tener derecho al voto los hinchas asociados deben estar al día con sus obligaciones económicas con el club y ostentar una antigüedad de al menos tres años.