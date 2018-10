Los equipos se vieron las caras en el coqueto estadio Parques del Guairá por la segunda ronda.

El aurinegro fue contundente, con los goles de Antonio Marín (31’) y Robert Rojas (71’) selló la ventaja que lapidó toda opción para el conjunto maderero.

De esta manera se une a Luqueño, Libertad, General Díaz, 3 de Febrero CDE y Santaní en los octavos de final.

Por su lado, Caaguazú, que ya no tiene competencia en la Intermedia, aún puede ‘revivir’ en la Copa: los cuatro mejores perdedores (teniendo en cuenta su campaña desde la primera ronda) avanzan a los octavos de final.

La grilla de la octava semana continúa mañana con tres partidos: Nacional vs. Deportivo Liberación (16:00 horas, Juan José Vázquez), Olimpia vs. Sportivo Trinidense (18:10 horas, Adrián Jara) y Sportivo 2 de Mayo vs. Cerro Porteño (20:10 horas, Río Parapití).