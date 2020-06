“No hay palabras para describir lo que hizo a una edad tan joven”, afirmó el ‘león indomable’, que el 26 de junio de 1994, ante Rusia, hizo historia al marcar con 42 años y 39 días, pese a lo cual su selección cayó derrotada por 6-1 y fue eliminada de aquel Mundial. Luego perdió el récord.

“Cada récord tiene su particularidad. No coloco a ninguno por encima de otro. Ya sabe, cada uno de estos jugadores ha dejado huella en el Mundial a su manera. Como goleador, claro que los récords de Klose y Just Fontaine me dicen mucho, pero no sabría jerarquizarlos. El mío se inscribe en esa línea, evidentemente”, indicó el camerunés en una entrevista a los medios de la FIFA.

Milla admitió que, como se vio en su celebración, aquel tanto le supuso “muchísima satisfacción” y aún sigue “estando muy orgulloso de ello”. “Para mí, ese gol y ese récord fueron una forma de demostrar a la gente que dudaba de mí que, a pesar de mi edad, podía seguir haciendo grandes cosas. Físicamente ya no estaba al 100%, pero conservaba mis facultades técnicas. Es un récord admirable”, comentó.

No obstante, explicó que su principal satisfacción como futbolista fue ayudar a Camerún a alcanzar los cuartos de final en el Mundial de Italia’90: “Fue histórico para nuestro país y nuestro continente”.

“Yo no pienso en absoluto en las actuaciones individuales cuando salgo a un terreno de juego, y menos aún antes de la competición. La idea de batir ese récord ni siquiera se me pasaba por la mente. Si yo marco y no ganamos, estoy decepcionado, como mis compañeros. El objetivo de todos nosotros era realmente hacerlo mejor que en 1990. Pero por desgracia, no lo conseguimos”, argumentó.

Milla consideró que no es imposible que su récord sea batido en el futuro, aunque precisó que “será muy difícil”. “Viendo la evolución del fútbol actualmente, es muy complicado ver que seleccionen a un jugador con 42 años si no es un portero, y ya sabemos que es poco común ver marcar a un portero. Por tanto, pienso que mi récord todavía tiene bastante futuro por delante”, dijo.

Se mostró esperanzado en que alguna selección africana pueda volver a luchar por llegar lejos en un Mundial y en cuanto al futuro de Camerún y a quién será el jugador llamado a ser el líder indicó que “no hay un jugador que destaque entre los demás actualmente, y tal vez sea mejor así”.

“Eso nos permitirá estar verdaderamente concentrados en el colectivo. No veo a ningún jugador con mis cualidades actualmente. Samuel Eto’o también hizo grandes cosas. Somos jugadores únicos y nadie se parecerá a nosotros. Simplemente podemos esperar que Camerún brille en el futuro”, añadió Milla, quien opinó que “en cuanto a talentos, la brecha entre los africanos y los jugadores europeos y sudamericanos se va reduciendo día a día”.

“Es colectivamente en lo que debemos seguir progresando, y son jugadores como Mané y Salah quienes pueden aportar ese saber hacer. Juegan en clubes grandes y saben cómo unir a un grupo en torno a un objetivo común. Dentro de unos años, ya no habrá ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Aprender de nuestros errores y trabajar juntos son dos cosas que nos permitirán llegar más lejos”, manifestó.