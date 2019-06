El presidente de la Universidad de Concepción está harto de sus pares cerristas por el dinero que le adeudan por el pase de Diego Churín. Los chilenos están tan molestos que pedirán a los clubes de su país no negociar más con la institución azulgrana.

Venció el plazo y los miles de dólares en juego exasperan a la dirigencia del club trasandino.

En este sentido, Mario Rodríguez, el titular de la U. de Concepción, afirmó que los dirigentes cerristas son irresponsables hasta más no poder.

“Estamos muy molestos con los hermanos Zapag. Conseguimos una oferta de 2 millones dólares por Churín y la rechazaron. Con eso podían pagar la deuda que tienen con nosotros”, indicó el directivo hoy en radio Cardinal.

Rodríguez sostuvo que “negociar con Cerro es un peligro” porque “ellos no pagan” y “ni siquiera sabemos si tienen la intención de hacerlo”. “En la próxima reunión de presidentes vamos a proponer a todos los clubes chilenos que no negocien con Cerro Porteño, esto no puede ser”, zanjó.

Por su lado, el delegado Ariel Martínez respondió a Rodríguez. Recogió el guantazo e indicó en Deportes Uno que la reputación de Cerro Porteño no se verá manchada "ni si hablan 100 clubes chilenos". "Lo dijo (Rodríguez) desde el nerviosismo. Ni siquiera merece una respuesta", sentenció.