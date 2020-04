La cuestión es tan sencilla como compleja, los planteles y funcionarios deben estar protegidos ante el virus y un solo ‘positivo’ podría desvirtuar todo el Campeonato.

El doctor Gerardo Brunstein, jefe del Departamento Médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), se refirió sobre las apreciaciones del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, que indicó que “algunos deportes” volverían “en un mediano plazo y sin público”.

Para Brunstein, la cosa no es “tanto así” en cuanto al fútbol. La competencia, en caso de que vuelva, gira en torno a un riguroso protocolo de seguridad, que busca proteger la salud de los atletas. Se trata de ajustar hasta la cantidad de integrantes y atletas en las convocatorias, al mínimo posible. Se piensa hacer de las concentraciones espacios esterilizados donde las personas hayan sido sometidas a dos test de COVID-19 cuatro días antes del compromiso. A ello se suma que deberán, probablemente, mantener un encierro constante (se habla de un mes de entrada con la ‘pre-temporada’), lo que está por definirse y bajo estudio de los distintos cuerpos médicos que están encargados de delinear el plan.

“La clave de todo esto está en qué hacer cuando un jugador o un miembro de un plantel da positivo. Esa es la clave de la vuelta del fútbol. Si el protocolo dice que todos tengan que ir a cuarentena, se va a desvirtuar la competición. Pero, si el protocolo dice que solo tiene que ir esa persona, facilita mucho. Pero, mirá otra vez, si justo esos cuatro que dieron positivo son un Néstor Camacho, o un Roque Santa Cruz, son medio equipo, y eso plantea otra vez otro problema”, explicó Brunstein.

El profesional de la salud afirmó que la liga paraguaya y la Confederación Sudamericana de Fútbol están pendientes de las decisiones y medidas que se tomen en Europa, donde la pandemia lleva dos meses activa. La novedad está en que los partidos solo podrían jugarse “en tres estadios de la capital”, que son los que cuentan con la infraestructura necesaria para sostener el aislamiento de los protagonistas.

Lo cierto y concreto es que el fútbol volverá y lo hará a puertas cerradas. “Sin dudar (partidos sin público), eso va a ser así a nivel mundial, no tenemos opción y no me preocupa. Me preocupa más el cumplimiento del protocolo dentro del plantel de futbolistas”, sentenció.

Por último, Brunstein alegó que no hay un tiempo estipulado para el retorno de la alta competencia. Los procesos llevarán su tiempo.