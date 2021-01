Piatti aprovechó el notable quiebre del vestuario azulgrana para dar su versión, visiblemente molesto por la presencia de los mellizos en el Ciclón de Boedo.

“Llegué con el problema de Talleres, que uno de los hermanos había salido, después el técnico lo había sacado y no querían salir. El grupo ya estaba medio desgastado. No podía entender por qué estaban todos en un lado y estos dos estaban por otro lado. Un grupo o un equipo para ganar cosas no pueden estar uno por acá y dos por otro lado. Eso fue Marcelo (Tinelli) que les permitió todas estas cosas. Tener un kinesiólogo, tener un chofer, todas esas cosas. Vos de entrenamiento tenés dos horas y después tenés otras 22 horas para estar afuera con tu kinesiólogo, pero adentro del club tenés kinesiólogo, médico, tenés todo”, advirtió en diálogo con F90 por ESPN.

Piatti inclusive equiparó la situación vivida en Argentina con lo que le tocó ver en Canadá, donde coincidió con una estrella del fútbol mundial. “A mi me tocó estar en Montreal con (Didier) Drogba y él tenía kinesiólogo, obvio porque estamos hablando de una figura, pero él estaba todo el día con el grupo y al kinesiólogo lo usaba cuando salía de ahí, como tiene que ser”, alegó.

Piatti ni se mordió la lengua y continuó echando leña al fuego. Recordó la desgraciada acción que protagonizó Ángel, que quebró a un compañero en una práctica.“Nunca me había pasado, y creo que a nadie le pasó, que en un táctico quiebren a un jugador. Fuimos a hablar con el técnico. Los sacó una semana cuando había lesionado a (Andrés) Herrera y después volvieron. Entonces nosotros decíamos: ¿Qué ejemplo le das a los más chicos que hicieron eso y a la semana están entrenando? Pero capaz que a Mariano (Soso) le bajaron información de arriba”, disparó.

Los problemas con los paraguayos eran de distinta índole, según señaló Piatti, y al parecer llegaron a otro plano: “Hay un montón de cosas que pasaron. No sé si estos chicos después para arreglarla… No me acuerdo en qué partido vinieron y dijeron: ‘Muchachos, si ganamos, le damos 15 mil pesos a cada uno’. ¿Cómo? ¿Qué son ustedes? Terminó el partido y los voy a saludar: ‘Muy bien, los felicito que jugaron bien’. ‘Tomá Nacho, 15 mil pesos’. No qué 15 mil pesos, yo no quiero”, contó.

Sea como fuere, la relación entre los Romero y el resto del plantel -al parecer- está irremediablemente rota. Las últimas informaciones indican que Marcelo Tinelli analizaría las ofertas que llegan por ambos con el único propósito de zanjar el conflicto.

“Intentamos. Nos reunimos en el gimnasio todos. Éramos 35. Me tocó hablar a mí porque Seba (Torrico) no estaba creo y Fabricio (Coloccini) no quería hablar. Y explicando todo esto: somos San Lorenzo, es un equipo grande, dejen de joder, únanse a nosotros. Y ahí algo habían cambiado, pero cuando le das tantos privilegios a dos jugadores pasa lo que pasó. Hicieron echar a dos o tres técnicos”.

“Dije que si no cambiaban se iban a ir a las manos, que no íbamos a poder parar a todos. Estos dos cambiaron un poco hasta ahora. Vienen mal manejados desde arriba: si vos le das tantos privilegios, las llaves del club a dos jugadores, creo que no va por ese lado”, sentenció.