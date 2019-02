Y el saldo es negativo siete. Es decir, nueve en contra y apenas dos a favor (6-1 con San Lorenzo y 3-1 con Sportivo Luqueño).

Ernesto Álvarez, autor del gol ante los auriazules este miércoles dijo a Deporte Total que “el equipo no merece atravesar por esta situación”.

“Sol de América no está acostumbrado a este tipo de momentos. No tenemos las respuestas y si no cambiamos ahora será complicado”, indicó.

El cuadro unicolor, que tiene de forma interina al técnico Alfredo Vera apenas lleva tres victorias y luego acumula cinco derrotas. Totaliza nueve unidades.

“En lo anímico estamos bien. Pero duele lo que pasa porque con Almeida veníamos trabajando bien. Por suerte pasa ahora, tenemos una rueda para rectificar”, manifestó.

El siguiente compromiso de Sol de América será ante Deportivo Santaní por la novena jornada.