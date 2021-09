El abogado deportivo Gerardo Acosta explicó una serie de aristas que deben conocerse en el asunto entre el hoy capitán franjeado, el club Olimpia y la presunta oferta que intenta llevarlo a Libertad.

En este sentido, Acosta afirmó hoy en charla con el programa Tempranísimo por GEN que Roque Santa Cruz, si hoy mismo se le antojase, podría presentar un reclamo ante la Comisión del Estatuto del Jugador en la Asociación Paraguaya de Fútbol y quedar libre de obligación alguna en contados días.

“El club puede retenerle a un jugador cuando está al día con el cumplimiento de las obligaciones salariales. Ahí sí el jugador es intransferible, porque tiene la obligación de cumplir con su contrato. Si (el club) no cumple con el contrato, y hay dos meses de atraso (sueldos), el (jugador) tiene la posibilidad de pedir la liberación de su pase”, indicó.

Según los últimos informes, la deuda de Olimpia sería de más de seis meses de sueldos y primas, lo que juega a favor del atleta en caso de que pretenda forzar su salida, al existir incumplimiento por parte de su empleador.

“(Liberación del pase) se hace vía APF porque se fundamenta en una Ley paraguaya, es una cuestión interna, no se hace vía FIFA. Tras el pedido, el club tiene 10 días para ponerse al día o demostrar que no le debe dinero, o que tiene un plan de pago, etc. Es un plazo en el que el club puede, efectivamente, arreglar la situación”, contó.

Acosta manifestó que si Roque queda libre por falta de pago, su participación en el torneo local podría darse -dependiendo del estudio mismo del caso- en este Clausura 2021 ya que “no existe una claridad en las reglas de APF”. “ El anterior (reglamento) decía que se podría (el jugador) inscribir en otro club inmediatamente, pero ahí también el reglamento de Competición de APF establece que no puede jugarse en dos clubes en el mismo torneo, por lo que probablemente no pueda jugar el torneo (Clausura 2021)”.