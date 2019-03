​Explicó que “no era necesario hacer el show de ir al club para pretender entrar”, porque con anticipación ya se le avisó de la decisión.

“Él ya sabía que si venía no iba a ingresar. No continúa por no cumplir una cláusula específica del contrato que tenía”, añadió.

Acosta tampoco ahondó sobre el real motivo por el que removieron al colombiano, que debutó este martes en la Libertadores con goleada a Universidad Católica.

Libertad ahora quedará con Juan Eduardo Samudio como técnico interino hasta el nombramiento del sucesor oficial.