Ambiente enrarecido por la incidencia del temido coronavirus en el partido más esperado por la afición futbolera.

En este sentido, el Cerro Porteño de Chiqui Arce no podrá contar con seis de sus habituales titulares, más cinco suplentes y hasta un miembro del staff, lo que le produce una evidente desventaja ante un Olimpia que viene de golear a Guaraní en Dos Bocas y con la mayoría de sus futbolistas en condiciones.

Ante esta complicada situación, el elenco azulgrana formaría con Rodrigo Muñoz; Alberto Espínola, Marcos Cáceres, Pablo Adorno y Alan Rodríguez; Óscar Ruíz, Ángel Lucena, Aldo Maíz y Claudio Aquino; Federico Carrizo y Mauro Boselli.

Por su lado, Néstor Gorosito renovó la defensa e incluirá modificaciones en el esquema. La principal duda es la del capitán y emblema, Roque Santa Cruz, que arrastra molestias, pero podría ser titular.

Es así que los franjeados saldrán con Alfredo Aguilar; Sergio Otálvaro, Carlos Rolón, Saúl Salcedo e Iván Torres; Alejandro Silva, Brian Ojeda, Richard Ortíz y Ramón Sosa; Jorge Recalde y Néstor Camacho.

Cerro Porteño se mantuvo invicto frente a Olimpia en la temporada pasada. En el torneo Apertura empataron 1-1 y en la revancha venció el Ciclón por 2 a 0. En el Clausura, en la fase normal volvió a triunfar el cuadro azulgrana, 1-0 y en cuartos de final, sin bien Olimpia avanzó por medio de los penales (4-1), para las estadísticas solo sirve el empate de 1-1, en tiempo normal.

Los clásicos se juegan en el Manuel Ferreira desde 1936. A partir de allí, el franjeado acumuló diez triunfos y nueve empates. No obstante, son veinte los años que no conoce derrota en su campo ante el Ciclón, tiempo que se dio gracias a que la APF no autorizó por muchas temporadas los cruces en escenarios que no sean el Defensores del Chaco.

Las situaciones estarán a cargo del juez principal Eber Aquino, que pitará su sexto clásico al hilo. Los asistentes de líneas serán Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar. El cuarto árbitro Giancarlos Juliadoza. Ulises Mereles será el encargado del VAR, secundado por Nancy Fernández (AVAR).

La transmisión va por las pantallas de Tigo Sports.

ANTECEDENTES

309 partidos (1913 – 2020)

106 triunfos del Decano (396 tantos)

95 empates

108 victorias del Ciclón (388 goles)

ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO

22/12/2020 (CUARTOS DE FINAL – CLAUSURA)

Olimpia 1 – 1 Cerro Porteño

Estadio: Defensores del Chaco

Goles: Jorge Recalde (O); Enzo Giménez (CP).

Osb: Ganó el Olimpia en penales (4-1) y clasificó a la semifinal.

ÚLTIMA VICTORIA DE OLIMPIA EN PARA UNO

24/11/2019 (17° FECHA, CLAUSURA)

Olimpia 4 – 2 Cerro Porteño

Goles: Roque Santa Cruz, 4 (O); Alan Rodríguez, 2 (CP).

ÚLTIMO TRIUNFO DE CERRO PORTEÑO EN PARA UNO

14/10/2001 (CUARTOS DE FINAL, TORNEO CLAUSURA)

Olimpia 0 – 1 Cerro Porteño

Gol: Virgilio Ferreira (CP).





Datos: L. Irala.