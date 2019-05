Richarlison, atacante del Everton inglés, se convirtió en el as bajo la manga del técnico Tite para la selección brasileña que disputará la Copa América tras haberse ganado la titularidad como punta derecha de la Canarinha y gracias a su opción de ser también el delantero centro.

Richarlison, uno de los pocos actuales titulares de la selección brasileña que no estuvo en el Mundial de Rusia 2018, puede ser la solución para un equipo que no ha encontrado un goleador contundente.

El puesto de delantero centro se lo vienen turnando Roberto Firmino (Liverpool/ING) y Gabriel Jesús (Manchester City/ING), pero ninguno de los dos tiene estadísticas que lo conviertan en intocable en la Canarinha.

Richarlison, presente en los ocho amistosos que Brasil ha disputado desde su eliminación en el Mundial de Rusia (con saldo de siete victorias y un empate), fue probado por Tite tanto en las dos puntas como en el lugar de centrodelantero.

Y en esos ocho partidos comparte con Neymar y con Gabriel Jesús, con tres goles, la condición de goleador de la selección brasileña.

En su debut con la selección, en septiembre pasado en Estados Unidos, Richarlison, de 22 años y que fue convocado a última hora para sustituir como centro delantero al lesionado Pedro (Fluminense), contribuyó con dos tantos en la goleada por 5-0 sobre El Salvador.

Desde entonces, pese a que había sido convocado como centro delantero, viene siendo el titular en la punta derecha, posición de la que desbancó a los internacionales que eran usados en la posición como Willian (Chelsea/ING) y Douglas Costa (Juventus/ITA).

El cambio de posición fue necesario debido a que Brasil ya contaba en el centro con Firmino y Gabriel Jesús.

La comisión técnica de la selección brasileña, que dice ya tener definido el equipo titular con el que Brasil debutará en la Copa América el 14 de junio próximo frente a Bolivia en la ciudad de Sao Paulo, alineó en los últimos amistosos un ataque con Neymar en la punta izquierda, Firmino en el centro y Richarlison en la derecha.

Pero mientras que Tite busca a un atacante más efectivo como centro delantero, tiene a su disposición en la punta derecha a David Neres, semifinalista de la Liga de los Campeones de Europa con el Ajax holandés, el único zurdo entre los atacantes brasileños y que viene mostrando un buen desempeño.

Tanto Richarlison como David Neres, dos amigos inseparables que se conocen desde las selecciones juveniles, han reconocido que disputan el mismo puesto pero que también pueden jugar juntos en caso de que Tite opte por el primero como centro delantero.

"Va a depender de lo que el técnico necesito, pero Richarlison es un jugador más fuerte, de buen cabeceo y veloz que puede jugar bien por el centro. Yo tengo más velocidad y soy zurdo entonces me va mejor en la punta", dijo Neres, igualmente de 22 años y que se ganó el puesto en la selección que había sido ofrecido inicialmente a Vinicius Júnior, la joya del Real Madrid.

El exjugador del Fluminense ya ha sido probado en el centro del ataque en los entrenamientos que la selección viene realizando desde que se concentró el miércoles pasado para la Copa América en la Granja Comary, el moderno centro de entrenamientos que tiene en Teresópolis, ciudad a 98 kilómetros de Río de Janeiro.

Y el atacante, el primero de los 23 convocados brasileños en llegar a la Granja Comary, viene destacándose por sus ganas y su firmeza en los entrenamientos.

Sus credenciales como centro delantero son las estadísticas que muestran su evolución en el fútbol inglés.

Tras ser contratado hace dos temporadas por el Watford, en el que destacó tras aclimatarse rápidamente, Richarlison mejoró su puntería y sus finalizaciones y se convirtió después en uno de los mejores jugadores del Everton en la última temporada.

Mientras que con el Watford necesitó de 19 disparos para anotar cada gol en la temporada 2017/2018 (cinco goles en 95 finalizaciones), con el Everton pasó a marcar un tanto a cada 6,3 finalizaciones en la temporada 2018/2019 (13 goles en 83 intentos), según las estadísticas de la propia Premier League.

Ese mejoría le permitió terminar la temporada como el brasileño más efectivo en la Liga inglesa, con trece anotaciones, por encima de sus dos compañeros en la selección que actúan como centro delanteros: Firmino (doce goles, uno por cada 6,2 finalizaciones) y Gabriel Jesús (siete goles, uno por cada 6,1 finalizaciones).

En la temporada anterior, en cambio, el más efectivo fue Firmino, con quince goles (una anotación por cada 5,6 finalizaciones), seguido por Gabriel Jesús, con 13 goles (uno por cada 4,3 finalizaciones).

"Creo que mejoré mucho en eso de las finalizaciones porque me equivocaba mucho cuando jugaba en Brasil. Marco Silva (el entrenador portugués del Everton) me pone a entrenar finalizaciones y he mejorado mucho. Espero seguir así en la selección", dijo en declaraciones a la prensa en la Granja Comary.