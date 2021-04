“Ese penal no lo volví a ver nunca más, lo llevé por siempre encima. Estábamos convencidos de que íbamos a ganar, dije en rueda de prensa que el Arsenal lo iba a pasar mal y que íbamos a ganar, porque estaba convencido”, contó en una charla telemática organizada por el Villarreal con jugadores de aquella semifinal y con motivo de la semifinal de Liga Europa que mide de nuevo a ambos equipos desde el próximo jueves.

La charla contó también con su compatriota Rodolfo Martín Arruabarrena, el uruguayo Diego Forlán, y el hispano-brasileño Marcos Senna, así como con Robert Pires, entonces en las filas del conjunto inglés y que posteriormente militó en el Villarreal.

Riquelme, actual vicepresidente de Boca Juniors, recordó que aquel no fue su año en relación con los penales, al catalogar de “año feo” con los lanzamientos desde los once metros, ya que, además de fallar el de la semifinal, tuvo la mala suerte de quedar fuera del Mundial por los penaltis.

“La gente puede pensar que es raro. Pero jugar a la pelota siempre me divertía, no me ponía nervioso nunca. El club y los jugadores hicieron un gran trabajo. Nunca lo pude volver a ver ni el partido ni el penalti. No creo que lo vuelva ver. Me queda la sensación de que tuvimos que jugar esa final contra el Barcelona. Creo que lo hubiésemos pasado bien”, remarcó.

El argentino expresó que desea que el Villarreal llegue a la final. “Se lo merece. El Arsenal tiene muy buenos jugadores, pero no tiene un Pires o no tiene un Henry. El entrenador que tiene el Villarreal está acostumbrado a ganar esta Copa, la ha ganado muchas veces con el Sevilla y ojalá que eso se repita”, apuntó.

Además, Riquelme afirmó que si el Villarreal llegó tan lejos fue por un jugador como Forlán, “por todos los goles que marcó, que yo creo que ni él se daba cuenta de cómo los hacía. Forlán nos lo puso muy fácil, fuimos afortunados de poder contar con un delantero como él”, añadió.

“Yo soy del Villarreal, soy feliz, siempre es lindo volver allí, Vila-real es mi segunda casa, todos queremos mucho al Villarreal, esa es la verdad. Decimos con orgullo que nuestro equipo en Europa es el Villarreal, lo decimos con mucho orgullo”, finalizó Riquelme.