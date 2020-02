Esa es la definición que dio Daniel Garnero al finalizar el clásico. Se fue conforme con el rendimiento pero no con la falta de eficacia a la hora de definir. Olimpia empató con Cerro Porteño y dejó ir dos puntos importantes.

El entrenador franjeado reconoció que “nos costó generar jugadas y nos faltó equilibrio para definir el partido”.

“Ellos ganaron en confianza, no nos habían llegado mucho y se nos pusieron en ventaja, pero por suerte supimos hacer el empate”, añadió.

Lamentó que las oportunidades no hayan sido capitalizadas como parecía que serían a juzgar por cómo Olimpia dominó el juego.

“Pudimos haber marcado la diferencia, fue un tramite disputado, el rival no tenía mucho apuro

Los dos tuvimos ocasiones. No sé si es justo el empate pero no sirve mucho si no hay efectividad a la hora de definir”, aseguró.

También admitió que “nos da bronca que no pudimos ponernos en ventaja, más aún cuando el comienzo fue bueno en intensidad”.

“Hay malestar cuando uno se acostumbra a ganar, pero hoy el equipo no estuvo efectivo. No estamos siendo muy desequilibrantes”, dijo y afirmó que eso dificulta la consecución de resultados.