El ex mandatario se tomó una pequeña ventana en conferencia para responder sobre la ola de rumores que se erige tras el anuncio del histórico delantero.

En este sentido, Cartes manifestó que él mismo le dijo a Roque que no podía jugar en otro equipo que no sea Olimpia, pero que el panorama cambió y “el destino es el destino”.

“Él es más que bienvenido (a Libertad). Fuimos compañeros en Sudáfrica (2010), estuvimos juntos; un grupo extraordinario. Lo conozco, Roque te sirve en la cancha y fuera de la cancha”, señaló.

El dirigente aclaró que la única condición que habló con Roque para un eventual fichaje por Libertad es que no haya ningún tipo de problema con la gente de Olimpia. “Mis mejores amigos están en ese club, no quiero tener problemas con Olimpia por el bien del fútbol. La decisión tiene que ser personal, de él”, zanjó.

Santa Cruz marcó anoche en el clásico por la Supercopa Paraguay su último gol con la casaca franjeada. Así como están las cosas, su ‘último viaje’ tendrá una nueva parada en Tuyucuá.

Horacio Cartes: “Le dije a Roque que no podía jugar en otro club que no fuera #Olimpia, pero el destino es el destino, él (Roque Santa Cruz) es más que bienvenido. Roque te sirve dentro y fuera de la cancha. No quiero tener ningún problema con el #Olimpia”#VersusRadio pic.twitter.com/sqhjfqtJ2x

