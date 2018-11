Según especulan medios ingleses, el Liverpool habría atado a Mané hasta 2023.

El futbolista llegó a Anfield en 2016, procedente del Southampton, club que le vendió por 34 millones de libras (38 millones de euros).

En su etapa en el Liverpool ha participado en 89 encuentros y ha marcado 40 goles. Con el equipo dirigido por Jürgen Klopp alcanzó la temporada pasada la final de la Liga de Campeones, en la que marcó un gol.

"Estoy muy feliz de haber extendido mi contrato en el Liverpool. Es un gran día para mí, he tomado la mejor decisión de mi carrera", aseguró el atacante.

"Espero todo con muchas ganas, ayudar al equipo, ayudar al club a cumplir sus sueños, especialmente el de ganar trofeos. Siempre he dicho que cuando tuviera la oportunidad de venir aquí no me lo pensaría dos veces. El club perfecto, en el momento perfecto y con el técnico perfecto", añadió.

El mayor objetivo tanto de Mané como del Liverpool es reconquistar la Premier League, título que no ganan desde 1990. En estos momentos, marchan en segunda posición de la tabla con 30 puntos, a dos del líder, el Manchester City.