El jugador uruguayo reveló hoy en su cuenta de Twitter su carnet de socio.

En este sentido, indicó que si la gente “se asoció” en masa, como él no podría retribuir tal gesto. “Si ustedes se asociaron, ¿cómo no me voy a asociar yo? Muchas gracias Olimpia!!”, escribió.

Los números van, hasta el mediodía, en unos 12.687 socios al día, más de 74.000 en total, según el último recorte de la institución.

Marco Ruiz, gerente comercial del club, indicó que el apoyo de la gente es fundamental y, teniendo en cuenta la respuesta actual, hasta se ilusionan con sobrepasar la meta (15 mil).

“Si llegamos a 15.000 tendríamos 7.000 socios más, eso representaría unos 3 millones dólares”, dijo el funcionario hoy en charla con Futgol 970 AM.

El Montreal Impact canadiense tasó en unos USD 4 millones el pase de Silva, y Olimpia marcha con la idea de comprar el total y asegurarlo por un buen rato.