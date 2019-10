Si bien el club gumarelo cumple con sus obligaciones, Salgueiro (36) extraña los partidos oficiales, lo que encierra y lamenta la situación que le toca pasar.

“No hubo acuerdo entre las partes y bueno llegamos a esta situación que no es la mejor, pero ahora esperando nada más que termine el vinculo”, señaló hoy en charla con Futgol 970.

Dijo que su deseo está en volver a la alta competencia para darle un cierre digno a su larga trayectoria deportiva.

“Quiero cerrar mi carrera jugando y no de esta manera, creo que me merezco terminar jugando. Físicamente me siento bien, nunca tuve lesiones grandes y creo que me mantengo bien”, alegó.

Juan Manuel indicó que hoy día no se siente en nivel como para ir a Cerro Porteño, en caso de que renazca un interés en su concurso. También dijo que analizaría ir al Sportivo San Lorenzo, donde se menciona que estaría en los planes de Sergio Orteman.

“Obviamente si me dicen ‘querés jugar’, yo quiero jugar. Pero jugar en la reserva y quitarle el lugar a otro chico, no”, zanjó.