Arnaldo Samaniego no le quiere echar la culpa de sus errores “a nadie”, pero considera que el VAR no fue del todo concluyente a la hora chequear el polémico penal que le dio el triunfo a Libertad ante River Plate.

El árbitro dio su versión de los hechos al momento de difundirse la conversación que tuvo con el jefe de cabina del VAR, Mario Díaz de Vivar.

Libertad y River empataban 1-1 sobre el final del lance. La acción la propició Tacuara Cardozo y este se dejó caer al ver llegar la pierna del defensor rival. Samaniego pitó penal y el VAR no discutió la decisión.

“Como el jefe del VAR (Mario Díaz de Vivar) no me llamó y me dijo que podía reanudar, me mantuve en mi postura”, alegó en charla con Futgol 970 AM.

A ciencia cierta, Samaniego pide la revisión de la jugada y el VAR (Díaz de Vivar) no tuvo una comunicación clara para con él. “Yo describí lo que vi. Esperé unos segundos. Pregunté si podía reanudar y desde el VAR me dijeron que sí”, recalcó.

Samaniego indicó que celebra que se haya difundido el audiovisual de la jugada al ser consciente de las consecuencias de ese error. “Por eso quería que se escuche el video, para que no se quede con la idea de que yo quería reanudar nomas la jugada. No le estoy echando la culpa a nadie, ya se escuchó (el audio) y no es que yo no quise ir a ver la jugada”, sentenció.

Por el hecho, Arnaldo Samaniego y Mario Díaz de Vivar fueron excluidos por la Conmebol de los partidos internacionales que debían arbitrar esta semana.