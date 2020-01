La carrera más dura del planeta volvió a mostrar su faceta más oscura esta mañana en Arabia Saudita. Esa que pone a la muerte frente a frente con cada uno de los valientes que se animan a desafiarla. Y esta vez le tocó a uno de los más experimentados de la caravana.

En estas condiciones, en una etapa de pura navegación y velocidad, Nelson Sanabria pudo realizar una gran tarea colocándose séptimo en la clasificación del día y trepando al octavo lugar en la General.

“Fue una etapa de pura navegación a través de un campo traviesa con mucha arena. Largué junto con Manuel Andujar y fuimos tirando durante todo el camino hasta que en un sector de dunas me encontré despegué de el y el resto de la etapa fui solo todo el tiempo, casi sin referencias”, señaló el Leon al llegar al bivouac de Wadi Al Dawasir, tras una etapa de 546 kilómetros de especial.

Respecto a la trágica noticia del día, Sanabria comentó: “En un momento me encontré con la situación de Paulo pero no pude ver bien quien era porque había varios pilotos y estaba el helicóptero de seguridad. Me pidieron que continúe y recién me enteré en el campamento. Estas situaciones nos recuerdan que ni los más experimentados están a salvo en esta carrera y que tenemos que respetarla. Creo que todos vamos a extrañar mucho a Paulo porque fue un referente para muchos de nosotros y compartimos muchísimos kilómetros en varias carreras”, concluyó.

En señal de luto, la organización decidió cancelar la Etapa 8 de la carrera, que se iba a disputar mañana y que iba a tener inicio y final en Wadi Al Dawasir.