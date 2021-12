Después de tres jornadas sin poder ganar, el Torino volvió a la senda de la victoria gracias a un gol de Sanabria a los 24 minutos de la primera mitad y a una diana en propia meta del francés Adama Soumaoro.

El equipo del croata Ivan Juric se colocó duodécimo en la clasificación a costa de un Bolonia que recortó distancias en el tramo final gracias a un penal anotado por Riccardo Orsolini.

El Bolonia se quedó noveno, a cuatro puntos de la zona europea de la tabla.

Sasa Lukic sets up Antonio Sanabria to give Torino the lead vs. Bologna



Clean finish pic.twitter.com/3gksMIrSxp

— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 12, 2021