El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca y, poco a poco, entramos en clima con lo que será el mega evento que tiene preparado el país de la península arábiga. Ante esto, este viernes quedó inaugurado de forma oficial el Estadio Al-Thumama de Doha con la final de la Copa del Emir.

Este nuevo estadio, con capacidad para 40 mil espectadores, se inauguró con el partido entre Al-Sadd, dirigido por Xavi Hernández, y Al-Rayyan de Laurent Blanc, y que cuenta con la presencia estelar del colombiano James Rodríguez. En la previa a este encuentro, un acto protocolar le dio el puntapié inicial a la inauguración del lugar.

Con una multitud que colmó el estadio para ver la definición de la Copa del Emir, la inauguración del Estadio Al-Thumama contó con fuegos y luces artificiales y una pequeña puesta en escena, de la cual formaron parte varios jóvenes y niños, quienes hasta se dieron el lujo de probar el césped del campo de juego con un 'picadito'. Luego, interpretaron una coreografía y recibieron la bandera qatarí para, finalmente, inaugura esta cancha con el partido en cuestión.

"Clima de final de Copa del Mundo", llegaron a poner en redes sociales ante la inauguración de este nuevo estadio mundialista. La final de la Copa del Emir será uno de los tantos eventos que tendrá la posibilidad de albergar el Al-Thumama, ya que próximamente también recibirá la Copa Árabe de la FIFA a fin de año.

Es la séptima cancha que se ha inaugurado de las ocho que serán sedes del Mundial de Qatar 2022. El único que resta por hacer su estreno es el Estadio Icónico de Lusail, que será el que albergue la final de dicha Copa del Mundo. Se espera que su inauguración se realice a comienzos de 2022, para así ya tener todo listo de cara a un evento que promete.

The fireworks at the culmination of the #amircup2021 at Al Thumama Stadium. pic.twitter.com/HasZ6dsEf5

— Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) October 22, 2021