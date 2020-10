“Olimpia era cabeza de serie, se preparó con todo lo que tenía y sostuvo a Garnero con dos eliminaciones en la Libertadores”, indicó el empresario y dirigente a Radio UNO.

Ballota, siempre contundente en sus expresiones lamentó que se haya perdido frente a un rival de menor infraestructura. “Es el tercer fracaso del técnico en la Copa”, indicó.

No quiso saber nada de relativizar la eliminación. “Hay que decir con letras grandes que esto es un fracaso y no es que mañana comenzamos otro torneo”, dijo.

Olimpia, además de quedar fuera de la Libertadores queda asimismo exento de una clasificación a Sudamericana y la pérdida económica que ello implica.

Criticó el hecho de que “hay jugadores que vinieron con mucho ruido y no dieron nada. Los jugadores de Olimpia tienen salarios de otro mundo. Son cosas que duelen”, mencionó.

Añadió que “este equipo no rindió nunca” y que por ende “hay algunos futbolistas que no merecen ser parte del plantel”.

“Fracasamos de inicio al final. No se vio actitud, no se vio nada, algunos jugadores salvan pero el resto no pone nada. Me da pena por los olimpistas”, cerró.