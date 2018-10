La Arboleda de Santísima Trinidad acogió este choque correspondiente a la segunda fase.

Corrales no se achicó y a los 15’ del primer tiempo inauguraba el marcador por obra de Elvio González, pero el danzarín empató a los 38’ a través de un penal ejecutado por Ernesto Pinty Alvarez.

El equipo del Alto Paraná peleó hasta donde pudo, mas primó la diferencia física y a los 75’ el juvenil Rodrigo Ruiz Díaz ponía el 2-1 a favor de los de Villa Elisa.

Richard Franco, a cinco del final y con tremendo zapatazo, puso el definitivo 3-1.

De esta manera, Sol se une a Luqueño, Libertad, General Díaz, 3 de Febrero CDE, Guaraní y Santaní en los octavos de final.

El equipo esteño queda a espera de ver que pasa en los compromisos restantes, y con los cómputos finales, ver si le alcanza para clasificar como uno de los mejores cuatro perdedores.

La grilla de la octava semana continúa mañana con tres partidos: Nacional vs. Deportivo Liberación (16:00 horas, Juan José Vázquez), Olimpia vs. Sportivo Trinidense (18:10 horas, Adrián Jara) y Sportivo 2 de Mayo vs. Cerro Porteño (20:10 horas, Río Parapití).