La institución italiana reveló que el futbolista guaraní se impuso en las votaciones al italiano Arturo Calabresi y al argentino Rodrigo Palacio.

“Las demostraciones del atacante contra Cagliari, Torino y Sassuolo le aseguraron el primer lugar. Recibirá su premio el domingo 4 de noviembre durante la preparación previa al partido ante el Atalanta”, según el comunicado del club.

Santander, de 27 años, que ya había sido premiado en septiembre pasado, lleva disputados 10 partidos (ocho de titular) y ostenta tres goles en su haber desde su llegada al fútbol italiano.

It's another #MVP month for El Ropero



Federico #Santander has been voted the Rossoblu's best player for October. The man is a beast!!!



https://t.co/Oik2tmAQry#WeAreOne pic.twitter.com/t6q3ThSLQ1

— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) 2 de noviembre de 2018