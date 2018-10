El Cabo debutó el sábado con Luqueño como entrenador, tras la salida de Javier Sanguinetti. Su vuelta a las canchas fue con triunfo 2-0 ante General Díaz.

En charla con Futgol 970 AM, el bi campeón 2014 con Libertad dijo que "queremos que Luqueño se encuentre con los resultados, ahora jugar lindo y no ganar no nos sirve".

"Haré lo humanamente posible para que el Sportivo Luqueño continúe en la Primera División", añadió, haciéndose cargo así de prácticamente toda la responsabilidad.

De lo que optó para presentar ante el Aviador, Sarabia dijo que "nosotros tratamos de calmar las aguas, formamos un equipo competitivo haciendo una mezcla de jugadores".

"Terminamos jugando con una línea de cinco para que Marcos Gamarra tenga que controlar a Alberto Espínola", explicó.

Sportivo Luqueño ganó después de nueve fechas, pero sigue en franja de riesgo. En el siguiente fin de semana enfrenta a Atlético 3 de Febrero, en un duelo más que interesante desde la óptica del promedio.