Pedro Sarabia no está de acuerdo con el inminente retorno de la Ley del Sub 19, que además viene con un polémico condimento.

El entrenador del 12 de Octubre de Itauguá aseguró que él y “varios técnicos” de Primera División coinciden en que la Ley del Sub 19 solo va a entorpecer el trabajo que se viene realizando con las figuras de las formativas.

En este sentido, el ‘Cabo’ manifestó hoy en charla con Versus Radio que tal medida es “una imposición” y que el mismo traerá “un golpe psicológico” para los juveniles implicados. “A veces se le tiene que sacar al chico por la necesidad que se tiene (en el partido)”, alegó.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) aprobaría la implementación obligatoria de un Sub 19 en los oncenos titulares de los equipos ya para este torneo Apertura 2022. Así también, se habla de que el juvenil sería ‘blindado’ por una cuota de 800 minutos a cumplirse a como dé lugar, o el club sería pasible de sanciones que irían entre multas económicas a quita de puntos.

"Sé que tendré la obligación de cumplir con los 800 minutos, deberé ser inteligente para saber en qué momento cambiarlo", arremetió el técnico del ‘Globo’ itaugûeño.

La Ley del Sub 19 se promulgó en el 2015, tras el fracaso en el proceso clasificatorio al Mundial de Brasil del 2014, ciclo en el que Paraguay tropezó con la falta de recambio generacional.

En su primera etapa, la Ley establecía que los Sub 19 debían permanecer 45’ minutos en cancha. Para el 2016 se modificó esa exigencia y sólo se mantuvo la obligatoriedad de la inclusión, no así del tiempo de permanencia, lo que dio lugar a polémicos episodios (como el acaecido con Alan Rodríguez, de Cerro Porteño, cuando Luis Zubeldía lo cambió al minuto de juego en un clásico ante Olimpia en 2018). Ya para el 2020, la Ley del Sub 19 fue abolida por presión de los clubes, pero su vuelta ya sería una realidad.