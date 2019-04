Carlos Báez fue en su momento técnico del Ciclón. El padre del ex defensor azulgrana Carlos Aquiles Báez ponderó de sobremanera el éxito que va cosechando Olimpia y justificó sus consideraciones.

​“Daniel Garnero es un maestro. Y duele decirlo pero Olimpia está para alcanzar el tetracampeonato”, indicó Carlos Báez a Futgol 970 AM.

Báez, alejado de toda actividad profesional destacó la gran campaña decana que la está llevando a conquistar el cetro del primer semestre.

“Raúl Amarilla está haciendo un gran trabajo como manager deportivo y el plantel de Olimpia no se va a desangrar. Al contrario, traerán más jugadores”, destacó.

Sobre Cerro porteño criticó el actual momento y las decisiones del técnico español. “Se tiene que desprender de varios volantes y traer en los puestos que falta”, opinó.

Indicó que debe “corregir y aceptar los errores. Ese debe ser el trabajo del cuerpo técnico y del mánager también”.

Sobre la inclusión de Julio Dos Santos ante Zamora refirió que “fue una burla” pero está de acuerdo con que se continúe con el proceso del adiestrador europeo.

“A la gente no le gustará, pero esto es un fracaso, más aún cuando el rival de siempre es el ganador. Y hay una ambigüedad en lo que se hace en el torneo y la Copa”, comentó.

Carlos Báez también deseó que “ojalá este fracaso no repercuta en la Libertadores”, al tiempo de restar responsabilidad a los dirigentes. “El técnico y el manager arman el plantel”, dijo.

Añadió que “en nuestra época no había mánager deportivo, los dirigentes eran los encargados de contratar y comprar a los jugadores. Acá me parece que no saben lo que en verdad es el trabajo”.

Insistió en el buen trabajo de Amarilla en Olimpia. “En Cerro fallan y fallan todo el tiempo, pero Amarilla es una gloria viviente y está trabajando bien”.