Ernesto Álvarez es el atacante de Sol de América. El mismo no está encontrando espacios para jugar siquiera en la Reserva y por tanto, para la finalización del Apertura resolvería su siguiente destino.

“Tengo 30 años, quiero que sean sinceros conmigo, que me digan si van a tenerme en cuenta o no y no que estén buscando otro problema”.

Así manifestó Álvarez a Radio Primero de Marzo. Pinti, supuestamente por no estar en forma física no es considerado por Javier Sanguinetti.

El ariete indicó que “la semana pasada contra Olimpia pedí jugar en reserva y también me dijeron que no”, lo que generó bronca en el profesional.

“El ayudante de Javier Sanguenetti me dijo que no cuando le pedí que le consulte al profe si podía jugar en reserva”, añadió.

Afirmó que en junio definirá qué pasará con su futuro deportivo y su mira enfocó a River Plate, que tiene la dirección técnica de Daniel Farrar.

“River es el club donde me inicié profesionalmente y sé que siempre voy a tener las puertas abiertas ahí”, aseguró.