Independiente y Olimpia animaron un partido electrizante en Pedro Juan Caballero, con el franjeado siendo mayor protagonista en cuanto a intensidad. Pero no pudo con el cuadro de Mario Jara, que se le plantó a pie firme.

Terminó empatando 1-1 cuando en la meritocracia debió ser ganador por amplio margen.

Es que Olimpia tuvo innumerables situaciones para pegarse un festín. No pasaba un minuto del compromiso y ya llevaba dos claras chances generadas.

Esa temática se mantuvo hasta el final, más aún después de haber empatado, porque irónicamente, siendo el franjeado el de dominio casi absoluto tuvo que absorber un gol en contra a los 36'.

Fue en una de las contadísimas insinuaciones de ofensiva que tuvo Independiente. La carga se gestó por derecha y termina con Nicolás Martínez punteando en el área chica y sin custodio.

Siempre basados en el merecimiento, ese tanto era injusto. Pero Independiente supo ser eficiente en esa oportunidad, lo que le faltó a Olimpia.

No obstante, el premio a tanta insistencia llegaría a los 56' con Iván Torres en una calcada proyección. Mismo carril, misma ubicación y similar definición. Era un gol justo.

Desde ahí se intensificó la presión decana que sin embargo no tuvo ecos favorables. Por todas las formas buscó, pero si no era por errores en el cierre era por mala suerte que no supo desnivelar.

Independiente, en clara inferioridad de fuerzas resistió y apeló a la contra. En dos de esas cargas pudo haber liquidado y brindado el golpazo del fin de semana, pero increíblemente no supo atinar.

La fiesta fue completa. Desde el trámite, el espectáculo fue total. El punto sirve para Olimpia, aunque en sus aspiraciones no era lo ideal.

Independiente al menos sobresale por resistir hasta lo último y ser capaz de pellizcar un punto al que mantiene la vista fija en la estación final.