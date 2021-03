“Si creen que yo soy el problema y quieren que me vaya, no voy a cobrar rescisión, ya se los dije, voy a salir sin problema, no vine a Guarani por plata”.

Así dijo Costas a Radio Monumental, consultado sobre el momento negativo que deportivamente atraviesa el equipo, con falta de resultados y eliminaciones.

La última parada fue Nacional de Medellín, que lo sacó del espectro internacional con un global de 5-0. Costas asume que no están dando en la tecla correcta.

“Si el equipo anda mal, el responsable soy yo, no es ni la comisión ni los jugadores. Soy yo el responsable”, enfatizó.

Negó que en el grupo exista división como se viene especulando hace varias semanas. “Tenemos un grupo muy bueno, como toda familia puede haber algo pero todos son chicos buenísimos”, aseguró.

Asimismo, la continuidad suya al frente de la plantilla está garantizada e independientemente al resultado de este fin de semana, Costas seguirá comandando al plantel.