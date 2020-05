El titular franjeado soltó munición de grueso calibre hacia el expresidente del club azulgrana.

En este sentido, Juan José Zapag había declarado que en Cerro “no venden humo y falsas expectativas” sobre el pronto retorno del fútbol, haciendo clara alusión a los planes de Trovato, que a esas alturas adelantaba en sus redes que Olimpia prepara su campo deportivo para la vuelta de los atletas.

“Me tratan de vende humo y algunos jugadores de Cerro están corriendo en la cancha de Fernando de la Mora. Algunos directivos tienen secuestrados a sus clubes y están más de 8 años como presidente”, soltó Trovato hoy en charla con radio Monumental.

Trovato confirmó que asistirá a la reunión virtual que se realizará este jueves entre todos los presidentes de Primera División. Posiblemente, aquí se decida una fecha concreta para la reanudación del Apertura 2020. “Claro que voy a asistir. Eso sí, no me van a callar si no estoy de acuerdo con algo”, alegó.

“Los jugadores me piden volver, ellos desean volver a entrenar no los dirigentes”, sentenció Trovato.