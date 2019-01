La victoria adquiere trascendencia debido a que los dos son adversarios directos en el tema del promedio.

River había comenzado el año perdiendo con San Lorenzo, otro rival directo. Hoy, provisto de mayor eficacia supo aprovechar las ocasiones que tuvo a mano.

Aquellas las capitalizó a los 13' y 46' por medio de Nildo Viera. El ex atacante de Guaraní sacó ventaja de la mala cobertura defensiva auriazul para dar ventaja a los riveristas.

Luqueño, que imprimió velocidad después de la primera desventaja encontró la paridad a través de Hernán Rivero a los 37', con golpe de cabeza.

Arropado luego de ansiedad, la visita procuró más no sea rescatar un punto. Pero ya no le fue posible volver a emparejar y cede en un juego estratégico en el que no podía darse el permiso de perder.

Comenzó la temporada habiendo salvado el 2018 por un pelo. Esta caída los sume en el fondo de la casilla del promedio, pesadilla que temprano en el ciclo empieza a instalar temor.

Para el Kelito es de vital importancia ganar. Mientras que para Luqueño no hay vuelta atrás. Puntos que pierda pueden ser condenatorios si a tiempo no redirecciona su rumbo.