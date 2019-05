Daniel Garnero acabó la jornada en Capiatá disgustado por el marcador. Si bien destaca el despertar de sus jugadores tras estar en desventaja, admite que hubo falencias que no permitieron asegurar el título de forma virtual.

"De entrada nos costó. Nos costó tomar el protagonismo. Ellos con una jugada fortuita pasan al frente pero menos mal con un poco de precisión lo dimos vuelta".

Eso arguyó el estratega decano, quien ponderó la capacidad de reacción de sus futbolistas. "Sólo que carecimos de efectividad", reparó.

Añadió sobre eso que "generamos situaciones pero al no ser eficaces el rival aprovechó para empatar" y afirmó que "no me gustó el primer tiempo".

"No había demasiado dominio del rival para que se ponga en duda el resultado. El segundo periodo sí me agradó, pero bueno cada vez falta menos", manifestó.

Con la paridad registrada, Olimpia queda con 44 puntos en la clasificación y mantiene los siete puntos de distancia con Cerro Porteño, que suma 37.

En otro orden de cosas, Garnero expresó su preocupación por la estrechez del calendario y la seguidilla de compromisos a cumplir.

"Jugamos sábado, martes, jueves…con un calendario así no se puede. Es una locura. Si queremos un futbol mejor no se puede jugar cada 72 horas", dijo.

Sobre cómo quedaron los jugadores comentó que "ahora hay que cruzar los dedos, ver como están los que jugaron hoy y estar tranquilos".

"Todo sigue dependiendo de nosotros. Le dimos chances al rival pero depender de nosotros es lo que nos tranquiliza", puntualizó.

El sábado se enfrentan de manera retroactiva con Deportivo Santaní, con el que limpiará el asterisco de la fecha 14.