​“En el momento de la entrevista no sabía que iba a terminar esto así, o sino sacaba cualquier cosa”, relató de manera distendida la atleta capiateña a El Repasador, programa emitido a través de Radio UNO.

Amarilla fue a competir en el campeonato de atletismo de Ecuador, donde se quedó con el sexto lugar en 400 metros con valla. Al finalizar la carrera fue abordada por la prensa local.

“Lo que pasó fue que me pidió que me despida en guaraní y yo tuve una carrera muy difícil y estaba muy cansada”, mencionó, tal como se lo explicó al insistente reportero ecuatoriano.

Añadió que “pensé en mba’eteko y cosas así pero son saludos” y como le pidió que se despida, “le dije no se me viene nada ahora mismo”. “Pero si me daba el tiempo le decía japoína”, dijo con humor.

“Pero sirvió para hacer un debate de todos los puntos de vista y más que nada que se destaque que hubo atletas que fueron a competir a Ecuador”, significó.

Fátima Amarilla es velocista y en las competencias oficiales representa a la Federación Paraguaya de Atletismo. Contó que después de la mediatización del caso “recibí mucho apoyo y mediante esto pude saber quiénes son los que están conmigo en estos momentos difíciles”.

“Vi mensajes con mala onda y no respondí porque yo sé que no hice nada malo. Para mí lo importante es ser buen atleta y buena persona. Me encantaría hablar fluidamente el Guaraní”, remató.