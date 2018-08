Horas de nervios y escepticismo en barrio Obrero. Se dice que Luis Zubeldía estaría dejando la dirección técnica hoy mismo. No se desmiente, ni confirma, tal versión.

La derrota en el clásico ante Olimpia quebró la tranquilidad del vestuario azulgrana.

En este sentido, se viralizó un audio en el que se constata al DT azulgrana reprochando duramente a sus jugadores en vestuarios tras el primer tiempo.

A esto se suma que, según fuentes cercanas a la directiva, el estratega argentino habría agotado su crédito con la presidencia del club.

“Me dicen ahora que en las próximas horas habrá novedades importantes. No me quieren confirmar nada, por la situación”, tuiteó el cronista Daniel Maciel, que cubre las actividades de Cerro para la 970 AM.

Tal ‘novedad’ sería la renuncia -o destitución- del entrenador, lo que se mantiene rodeado de un hermetismo total por parte de los funcionarios.

“Anoche el equipo de Falg TV recibió la información de que (Luis) Zubeldía dejó de ser el técnico de Cerro. Estamos esperando la confirmación o el desmentido de esta información”, publicó hoy el periodista Carlos Correa en sus redes.

El tiempo dirá.