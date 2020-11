El New York City FC rechazó una oferta del Gremio de Porto Alegre por el paraguayo Jesús Medina.

Según versiones recogidas por medios estadounidenses, el Gremio de Brasil acercó una oferta al equipo neoyorquino para hacerse con los servicios de Jesús Medina, pero no corrió porque el New York, de momento, no planea venderlo.

Gremio, conforme cita la prensa brasileña, busca a contrarreloj jugadores para reforzarse con las miras puestas en los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2020, donde le toca enfrentar a Guaraní.

Al exjugador de Libertad le quedan aún dos temporadas más de contrato con el club norteamericano y no se descarta que en breve se abran las negociaciones por la renovación.