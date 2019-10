Horacio Elizondo ni se molestó en defender el trabajo de los árbitros. De hecho, no puso excusas y enumeró los errores que cometieron los mismos.

Este fue un fin de semana para el olvido, a entender del director del Departamento de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

En este sentido, lamentó que de nuevo se tenga que hablar de sus dirigidos y en especial de Arnaldo Samaniego, quien tuvo groseros errores en el lance entre Guaraní y Cerro Porteño en Dos Bocas.

“Arnaldo venía bien hasta el clásico, luego fue bajando su rendimiento”, indicó hoy en charla con radio Monumental.

Elizondo fue muy crítico y citó las equivocaciones de Samaniego, que vuelve a posarse en el centro de la polémica. “Hubo una falta sobre Villasanti que no se cobró penal. Ortigoza tenía que ser expulsado (por el codazo). No fueron faltas y menos penales, fue un arbitraje que no convenció”, explicó.

El argentino señaló que “el arbitraje no estuvo a la altura”, teniendo en cuenta que influyó directamente en el marcador.

Sobre el controversial penal que otorgó Derlis López a Olimpia ayer ante Libertad, admitió que es “una jugada gris” por la complejidad del momento y que hasta a él le hubiese costado decidir.

"En ese tipo de jugadas hay un montón de confusiones, hay que analizar de forma más exhaustiva", zanjó.

Elizondo no dio pistas de si Samaniego será o no sancionado.