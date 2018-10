Los rumores no terminan de acosar la figura del entrenador colombiano.

En este sentido, ayer surgió una nueva versión de la prensa del país cafetero que asegura “está en marcha” el plan de la Federación Colombiana para llevarse al hoy seleccionador albirrojo.

Osorio, fiel a su estilo, respondió a las inquietudes de la prensa local en una peculiar conferencia, que se puso intensa en contados momentos.

“Cada uno es dueño y responsable de lo que dice; de las demás opiniones y de lo que se diga o no, no. No conozco y ni me ocupo de investigar esas cuestiones”, señaló sobre los rumores.

Trató de explicar que “se habla demasiado de lo extrafutbolístico” y él prefiere “hablar del juego”. “Me ocupo de mis jugadores, del juego. Sobre lo que puedo influenciar”, indicó.

Los medios colombianos gastan mares de tinta sobre la “oportunidad real” que tiene Osorio en la Selección Colombia.

Él afirma estar satisfecho en Paraguay, pero que no se aferra al contrato, "ni a la plata”. “No puedo prometer amor eterno. Si mañana la vida me depara otra cosa, les diré a todos. Voy a dar la cara”, soltó.

“Hoy hablemos lo de concreto. Esto es lo concreto. Estamos hablando de supuestos, de decisiones de otras personas. Me gusta sobre hechos reales. Estoy acá y al ciento por ciento”, esgrimió.

Osorio considera que sus respuestas “no pueden ser más claras” y que la inquietud de la afición se debe a la condición natural del ser humano de “querer tener todo controlado”.

“Si están esperando una respuesta a futuro, no se las voy a dar. A nadie le prometo nada, por mucho que ustedes traten de ponerme en una esquina, siempre les voy a responder”, zanjó.