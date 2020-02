“¡Tenis, te digo adiós!”, titula el artículo.

“¿Cómo dejas atrás la única vida que has conocido? ¿Cómo te alejas de las pistas en las que has entrenado desde niña, del deporte que amas, que te trajo lágrimas y alegrías, en el que has encontrado una familia y en el que te han apoyado aficionados desde hace 28 años? Soy nueva en esto, así que, por favor, perdonadme. Tenis, me estoy despidiendo de ti”, continúa.

Sharapova se retira después de haber sido una de las raquetas más importantes del circuito WTA en los últimas dos décadas.

En 2004 sorprendió a propios y extraños con su triunfo en Wimbledon con solo 17 años. Tras alcanzar el número 1 del ranking WTA en 2005, Sharapova sumaría otro grande en el US Open de 2006 y en el Open de Australia de 2008 para cerrar el ciclo de Grand Slam en Roland Garros en 2012, repitiendo título en París en 2014.

La carrera de la rusa se estancó en marzo de 2016 cuando se conoció que dio positivo por meldonium durante el Abierto de Australia de ese año y tuvo que cumplir 15 meses de sanción. Ella intentó regresar a su mejor nivel, pero las lesiones en los últimos años provocaron su exilio de las canchas.