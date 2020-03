Los equipos de la Segunda División se dan citan en La Arboleda de Santísima Trinidad (estadio de Rubio Ñu) para animar un certamen de carácter amistoso.

Los compromisos se disputarán con las reglas que la categoría aplicará este año (inclusión de un sub 19, sub 20 y sub 21 desde el inicio) y podrán realizar hasta siete cambios.

El equipo con mayor puntaje será consagrado campeón y el segundo, vice. Las entradas tendrán un valor general de Gs. 10.000.

FIXTURE

FECHA 1 (4/3)

Resistencia vs. Sportivo Trinidense. 17:00.

Rubio Ñu vs. Fulgencio Yegros (Ñ). 19:00.

Fecha 2 (7/3)

Sportivo Trinidense vs. Fulgencio Yegros (Ñ). 17:00.

Rubio Ñu vs. Resistencia. 19:00.

Fecha 3 (11/3)

Resistencia vs. Fulgencio Yegros (Ñ). 17:00.

Rubio Ñu vs. Sportivo Trinidense. 19:00.