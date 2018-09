Sin Messi, estos son los tres finalistas al The Best de la FIFA

Por primera vez en 12 años el argentino Lionel Messi no figura en la terna. El croata Luka Modric, el portugués Cristiano Ronaldo y el egipcio Mohamed Salah han sido los elegidos para disputarse el premio 'The Best' de la FIFA y poder coronarse con el galardón a mejor futbolista del planeta.





Fuente: EFE