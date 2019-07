El lateral podría sellar su retorno a Villa Elisa en breve tras más de una década de su debut en Primera.

En este sentido, el vicepresidente de la entidad azul Carlos Giagni afirmó hoy en charla con la 970 AM que están ajustando el presupuesto en pro de fichar al ex Cruzeiro, Libertad, América de México, etc.

“Ojalá se pueda dar lo de Miguel (Samudio), te puede jugar de lateral o de volante, además no ocupa cupo de extranjero, hay que llegar a un acuerdo económico”, señaló.

Samudio habría dado por finalizado su ciclo en el fútbol extranjero tras fenecer su contrato con el Querétaro de la Liga MX.

El futbolista ve con buenos ojos la idea de volver al torneo local, aunque también depende de sus pretensiones económicas y la capacidad del interesado.