“Al principio me impresionó después de hablar con el presidente del club y Roque Santa Cruz, que era mi antiguo compañero de equipo en el Manchester City”.

Así se expresó el togolés a la cadena BBC, que lo requirió para conocer sus expectativas con el club paraguayo, que causó revolución al anunciar su incorporación.

Adebayor explicó que “Santa Cruz me dio su palabra de que me encantará aquí, por lo que jugó un gran papel en que yo viniera”.

Reconoció que “aparte de Olimpia, no mentiré, no sé nada sobre la liga o el formato, pero no puedo esperar para descubrirlo” y que está con ganas de poder jugar.

“El clima se siente como en casa, así que ya me encanta. Me gustaría ayudar al club a alcanzar el éxito, pero tenemos que hacerlo paso a paso”, consideró.

Emmanuel Adebayor jugó en importantes clubes como Real Madrid, Arsenal, Mónaco entre otros. Contó que siempre quiso ser futbolista.

“Al igual que muchos niños pequeños que crecen en África, el fútbol era el único deporte que conocíamos. Así que me fui de Francia a los 15 años porque quería ser jugador”, manifestó.

Y no tardó en tener sus réditos. Fue premiado varias veces y alcanzó prestigio a nivel personal para su país. Y es esa jerarquía la que lo constituye en un refuerzo mediático.

“He jugado en todo el mundo, pero lo que he visto con los fanáticos de Olimpia, me hace creer que es uno de los mejores clubes”, aseveró.

Y dijo que “ese día fue uno de los mejores de mi vida” y ya palpita con su primera aparición con el uniforme del tetracampeón.